В Киеве задержали боевика, который устроил концлагерь в оккупированном Донецке (фото)

Мужчину задержали в Киеве / Коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали главного военного преступникатюрьмы боевиков "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского. Он же "Палыч".

Об этом сообщает бывший узник этой застенки журналист и писатель Станислав Асеев.

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Кто такой Денис Куликовский

"Палыч" – главный палач тюрьмы "Изоляция" в Донецке – запомнился бывшим пленным своей жестокостью.

Насиловал, унижал, бил и жестоко пытал заключенных. Сейчас собрано уже немало свидетельств освобожденных из этой тюрьмы "министерства госбезопасности ДНР", пишет "Радио Свобода".

Избиения могли заканчиваться трупами

У мужчины были и постоянные жертвы.

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"7 месяцев он меня бил, унижал, запрещал мне есть все, кроме каши. После этих 7 месяцев в "изоляции" меня полуживого вывезли в больницу, где откачивали 5 дней. Он любил выпить и мог уйти в запой на несколько недель, тогда ему вообще срывало "башню": начинались массовые избиения, а некоторые их не переносили. Бывало такое, что запои "Палыча" заканчивались очередным трупом", – вспоминает бывший пленный Станислав Печенкин.

В 2018 году Дениса Куликовского убрали из "Изоляции". Он находился в отдельной камере, а потом сбежал. Но сейчас мужчину уже задержали.

На фото Денис Куликовский

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