У Києві затримали бойовика, який влаштував концтабір в окупованому Донецьку (фото)

Чоловіка затримали в Києві / Колаж "Сьогодні"
У Києві затримали головного військового злочинцяв'язниці бойовиків "Ізоляція" у Донецьку Дениса Куликовського. Він же "Палич".
Про це повідомляє колишній в'язень цієї катівні журналіст та письменник Станіслав Асєєв.
Хто такий Денис Куліковський
"Палич" – головний кат в'язниці "Ізоляція" у Донецьку – запам'ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю.
Гвалтував, принижував, бив і жорстоко катував ув'язнених. Наразі зібрано вже чимало свідчень звільнених із цієї в'язниці "міністерства держбезпеки ДНР", пише " Радіо Свобода".
Побиття могли закінчуватися трупами
У чоловіка були й постійні жертви.
"7 місяців він мене бив, принижував, забороняв мені їсти все, окрім каші. Після цих 7 місяців в "ізоляції" мене напівживого вивезли до лікарні, де відкачували 5 днів. Він любив випити і міг піти в запій на кілька тижнів, тоді йому взагалі зривало "вежу": починалися масові побиття, а деякі їх не переносили. Бувало таке, що запої "Палича" закінчувалися черговим трупом", – згадує колишній полонений Станіслав Печенкін.
2018 року Дениса Куликовського прибрали з "Ізоляції". Він перебував у окремій камері, а потім втік. Але зараз чоловіка вже затримали.
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