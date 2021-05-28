В Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры (фото)

Ему грозит до семи лет тюрьмы

В столице мужчина устроил стрельбу по прохожим. Фото: Нацполиция/Facebook

В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что из квартиры на улице Васильковской слышны выстрелы. Владелец помещения, вероятно, был пьян, он закрылся в квартире и начал стрелять из окна. Это услышали соседи, которые вызвали полицию.

"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а человек отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, а затем начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с человеком и прекратить его действия", – говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.

Также напомним, на Прикарпатье произошла стрельба, ранены два человека.