В Киеве задерживаются трамваи из-за поваленного дерева. Список маршрутов

Задерживается движение трамваев №14 и №15. Коллаж "Сегодня"
В Киеве упало дерево по улице Дегтяревская 28. Это стало причиной задержки движения трамваев.
Об этом сообщает пресс-службу Киевпасстранса.
В Киеве упало дерево
В Киеве задерживается движение трамваев №14 и №15. Также трамвай временно не ходит и по ул. Дегтяревская, 49 (ул. Шпака).
На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.
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