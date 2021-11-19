В Киеве задерживаются троллейбусы и трамваи: где и почему

Задерживаются два трамвая / Коллаж "Сегодня"

В Киеве задерживается движениетрамваев № 15 и №18, а такж движение троллейбусов №12 и 45. Все из-за припаркованного авто в габарите проезда и ДТП.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

Где задержка

Задерживается движение трамваев №15, 18 по улице Дмитровская 5 в направлении Контрактовой площади.

На место из-за припаркованного авто в габарите проезда вызвали полицию.

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Максимовича 28А в направлении ст.м. "Васильковская". Случилось ДТП. На место вызвали полиция.

Реклама

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Реклама

Ранее мы писали: