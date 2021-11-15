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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве сбой в работе общественного транспорта – причина и маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 ноября, 11:27
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Сейчас пользоваться транспортом могут только пассажиры, которые имеют при себе COVID-документы
Из-за утренних аварий в столице транспорт ходит с задержкой
Из-за утренних аварий в столице транспорт ходит с задержкой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задерживается движение автобусов №6, а также троллейбусов №14, 15. В городе несколько ДТП.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Где задержка

  • Задерживается движение автобусов №6, по ул. Карла Маркса (Троещина) в направлении Дарницкой площади.
  • Задерживается движение троллейбусов № 14, 15 по ул. Ш. Руставели в направлении Ботанического сада.

На место происшествия вызвана полиция.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области с 13 ноября усилили карантин. В частности, ввели новые правила для транспорта.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

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  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

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За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

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