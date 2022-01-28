В Киеве загорелось десять этажей в новостройке (фото)

В доме загорелась коммуникационная шахта / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Позняках в одной из новостроек горели электропровода с электрощитовыми на 10 этажах. ЧП произошло на улице Канальная.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.
"28 января в 09:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Канальная, 8, что в Дарницком районе столицы", – говорится в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место пожара, обнаружили, что загорелась коммуникационная шахта.
"По прибытию к месту вызова во время проведения разведки спасатели установили, что пожар произошел в коммуникационной шахте. Горели электропровода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи", – говорится в сообщении.
Дом еще не сдан в эксплуатацию, поэтому жильцов там не было. К ликвидации было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.
"Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями", – добавили в сообщении.
В Черниговской области погибла женщина с внуками
В Черниговской области недалеко от Нежина произошел масштабный пожар в частном доме. В нем погибли женщина и трое детей.
"Предварительно известно, что погибли женщина и трое ее внуков. Речь идет о детях, которым 3 и 4 года", – сообщил новостям "Сегодня" спикер спасателей Черниговской области Александр Ивченко.
Предварительной причиной называют возможные неполадки в электросети либо в новом холодильнике.
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