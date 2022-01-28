У Києві загорілося десять поверхів у новобудові (фото)

У будинку загорілася комунікаційна шахта / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Позняках в одній із новобудов горіли електроповоди з електрощитовими на 10 поверхах. НП сталася на вулиці Канальна.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

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"28 січня о 09:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Канальна, 8, що у Дарницькому районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам довелося гасити пожежу на 10 поверхах / Фото: ГСЧС

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, виявили, що спалахнула комунікаційна шахта.

"Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що пожежа сталася в комунікаційній шахті. Горіли електроповоди з електрощитовими з 13 по 23 поверхи", – йдеться у повідомленні.

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Будинок ще не зданий в експлуатацію, бо мешканців там не було. До ліквідації було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу.

"Жертв та постраждалих немає. Обставини пожежі встановлюють правоохоронці", – додали у повідомленні.

На Чернігівщині загинула жінка з онуками

У Чернігівській області недалеко від Ніжина сталася масштабна пожежау приватному будинку. У ній загинули жінка та троє дітей.

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"Попередньо відомо, що загинули жінка й троє її онуків. Йдеться про дітей, яким 3 та 4 роки", – повідомив новинам "Сьогодні" спікер рятувальників Чернігівської області Олександр Івченко.

Попередньою причиною називають можливі неполадки в електромережі чи новому холодильнику.

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