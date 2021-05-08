В Киеве заминировали аэропорт "Киев" и несколько медучреждений

Фото: аэропорт Киев

В Киеве сообщили о минировании аэропорта "Киев" и нескольких медицинских учреждений, находящихся в разных районах Киева. Людей срочно эвакуировали из зданий.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители и специалисты взрывотехнической службы осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

В полиции сообщили, что события внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе заминировали торговый центр OceanPlaza. Позже стало известно, что аноним сообщил о заминировании и ряда других объектов по городу.