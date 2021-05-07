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В Киеве заминировали торговый центр

7 мая, 15:52

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Помимо этого аноним сообщил о минировании ряда других объектов по городу

Фото: Киев Оперативный/Telegram

Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Киеве в Голосеевском районе заминировали торговый центр OceanPlaza. Как выяснилось, поступил звонок от анонима.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Только что поступил анонимный звонок о заминировании ТРЦ OceanPlaza", – говорится в сообщении.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что поступил анонимный звонок о минировании ТРЦ OceanPlaza.

"Проводиться эвакуация посетителей и персонала ТРЦ, а также проверка этого объекта взрывотехниками и кинологами. Помимо этого аноним сообщил о минировании ряда других объектов по городу. В том числе, станции метро. Проводится комплексная проверка", – сообщили в полиции Киева.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года в Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского. Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал.

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