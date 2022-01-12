О минировании сообщили анонимно / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 12 января, в Киеве заминировали еще две станции метро. Звонок о минировании был анонимным.

Об этом сообщает КГГА.

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Заминировали станции "Театральная" и "Вокзальная", а также пересадочный узел. Сейчас они закрыты для входа и выхода пассажиров.

"На колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании. В этот раз – о четырех станций киевского метрополитена: "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Вокзальная", а также нескольких торговых центров. Личность минера устанавливается", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Минирование метрополитена в Киеве

Сегодня, 12 января, немного ранее в Киеве уже заминировали станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", а также пересадка. Звонок поступил в колл-центр СБУ и также был анонимный.

"На данный момент проверка перехода продолжается. На месте работают кинологи и взрывотехники",- сообщили в полиции Киева.

В Киеве массовое минирование

Также недавно в полицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ. Кинологи и взрывотехники проверяли все торговые центры города. Из помещений эвакуировали всех посетителей.

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