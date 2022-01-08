В Киеве массовое минирование: что в этот раз

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ.
Об этом сообщили сайту "Сегодня".
На месте работают соответствующие службы.
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"Поступило сообщение, что заминировали все ТРЦ города. Сейчас кинологи и взрывотехники проверяют все ТРЦ города. Из помещений эвакуируют все посетителей",- сообщили в полиции Киева.
Волна минирований в столице
- А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
- 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- В Киеве вечером 27 декабря неизвестные сообщили о минированииТРЦ "Глобус", который находится в центре города.
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
Ранее мы писали:
- В Украине все чаще появляются сообщения о минировании школ, больниц, метро, вокзалов и даже Верховной Рады. Эти сообщения оказываются ложными, в указанных местах не обнаружено взрывных устройств.
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