В Киеве "заминировали" станцию метро "Театральная" — обновлено

Сейчас станция не работает/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве поступил анонимный звонок о "минировании" станции метро "Театральная". Ее закрыли для входа и выхода пассажиров.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts.

Реклама

Подробности

Звонок о "минировании" поступил вечером.

"Станция метро "Театральная" и пересадка закрыты для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Взрывчатки не нашли

По состоянию на 22:35 проверка станции метро "Театральная" и пересадочного узла завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.

Реклама

Волна "минирований" в Украине

12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.

По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

Читайте также