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Почти 500 заведений! В Киеве заминировали все школы

Александр Марущак, Татьяна Очеретяная
11 января, 16:28
В столице продолжается волна минирований, в этот раз под прицел попали все школы города – что говорят в полиции

В Киеве ищут бомбы во всех школах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило на кол-центр СБУ.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

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Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях, неизвестно.

"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня около 11:00", – рассказали в полиции Киева.

В Сети пишут, якобы группа проверки одна на весь город. Однако в полиции опровергли этот факт. По словам копов, на самом деле таких групп много, они включают в себя взрывотехников и кинологов.

Отметим, что всего в столице 491 учебное учреждение, тут учатся 286 752 ученика.

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Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.