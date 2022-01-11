Почти 500 заведений! В Киеве заминировали все школы

В Киеве ищут бомбы во всех школах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило на кол-центр СБУ.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

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Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях, неизвестно.

"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня около 11:00", – рассказали в полиции Киева.

В Сети пишут, якобы группа проверки одна на весь город. Однако в полиции опровергли этот факт. По словам копов, на самом деле таких групп много, они включают в себя взрывотехников и кинологов.

Отметим, что всего в столице 491 учебное учреждение, тут учатся 286 752 ученика.

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