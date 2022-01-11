Майже 500 закладів! У Києві замінували всі школи

У Києві шукають бомби у всіх школах / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві замінували всі школи. Анонімне повідомлення надійшло в кол-центр СБУ.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.
Чи зірвані через це заняття у київських навчальних закладах, не відомо.
"Поки що перевірка не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні близько 11:00", – розповіли у поліції Києва.
У Мережі пишуть, нібито група перевірки одна на все місто. Проте у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, у їх складі вибухотехніки і кінологи.
Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, тут навчаються 286 752 учні.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали псевдомінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А ввечері 25 грудня перекрили міст Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.