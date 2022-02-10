В Киеве ищут взрывчатку во всех торговых центрах

В столице "минировали" ряд ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заминировали все торговые центры. Об этом сообщают в социальных сетях. В полиции Киева нам подтвердили, что поступило анонимное сообщение о минировании.

"Поступило сообщение о минировании ряда объектов в городе. Информация проверяется", – сообщили в полиции Киева.

В полиции не уточняют информацию об эвакуации посетителей и персонала ТРЦ. Говорят, что вся информация проверяется.

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Кто и зачем "минировал" госучреждения в Харькове?

СБУ разоблачила и задержала того, кто отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений в Харькове. Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере.

Правоохранители задержали злоумышленника дома после очередного сообщения о минировании.

Харьковчанин объяснил, что у него личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

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