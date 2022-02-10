У Києві шукають вибухівку у всіх торгових центрах

У столиці "мінували" низку ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві замінували усі торгові центри. Про це повідомляють у соціальних мережах. У поліції Києва нам підтвердили, що надійшло анонімне повідомлення про мінування.

"Надійшло повідомлення про мінування низки об'єктів у місті. Інформація перевіряється", – повідомили в поліції Києва.

У поліції не уточнюють інформацію про евакуацію відвідувачів та персоналу ТРЦ. Говорять, що вся інформація перевіряється.

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Хто і навіщо "мінував" держустанови у Харкові?

СБУ викрила та затримала того, хто надсилав анонімні електронні листи про хибні мінування державних установ у Харкові. Псевдомінером виявився фахівець у ІТ-сфері.

Правоохоронці затримали зловмисника вдома після чергового повідомлення про замінування.

Харків'янин пояснив, що має особисту неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

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