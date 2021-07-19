В Киеве затопило "Берестейскую": на станцию метро попала вода (видео)

Также затопило вход станции метро "Академгородок" – там много воды

В Киеве, после проливных дождей затопило станцию метро "Берестейская" – туда попала вода.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

Кроме того, затопило вход станции метро "Академгородок". Там просто хлынули потоки воды.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве вечером 6 июля прошел сильный ливень. Магистрали города местами затопило. На фото с места видно, что машины и общественный транспорт просто плывут по воде.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.