В Киеве завтра откроют второй выход станции метро "Гидропарк" – время

Завтра киевляне будут окунаться в прорубь на "Гидропарке" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 19 января горожане будут праздновать Крещение. В связи с этим в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

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"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - говорится в сообщении.

Когда будет открыт

Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00.

А вот вестибюль №1 в обычном режиме.

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На Гидропарке откроют второй вестибюль / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

купаться в присутствии медиков и спасателей;

после купания разогреться и выпить горячего чаю;

находиться в воде можно только 10 секунд;

нельзя пить алкоголь перед погружением;

выбирать водоем с безопасным спуском.

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