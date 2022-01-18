В Киеве завтра откроют второй выход станции метро "Гидропарк" – время

Завтра киевляне будут окунаться в прорубь на "Гидропарке" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 19 января горожане будут праздновать Крещение. В связи с этим в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - говорится в сообщении.
Когда будет открыт
Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00.
А вот вестибюль №1 в обычном режиме.
На Гидропарке откроют второй вестибюль / Фото: КП "Киевский метрополитен"
Советы от спасателей
Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:
- купаться в присутствии медиков и спасателей;
- после купания разогреться и выпить горячего чаю;
- находиться в воде можно только 10 секунд;
- нельзя пить алкоголь перед погружением;
- выбирать водоем с безопасным спуском.
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