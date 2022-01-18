У Києві завтра відкриють другий вихід станції метро "Гідропарк" – час

Завтра кияни занурюватимуться у ополонку на "Гідропарку" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 19 січня городяни будуть святкувати Водохреще. У зв'язку з цим на Гідропарку відкриють другий вихід.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook.

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"Для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні.

Коли буде відкрито

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00.

А ось вестибюль №1 у звичайному режимі.

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На Гідропарку відкриють другий вестибюль / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки. Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

купатися в присутності медиків та рятувальників,

після купання розігрітися та випити гарячого чаю,

перебувати у воді можна лише 10 секунд,

не можна пити алкоголь перед зануренням,

вибирати водойму з безпечним спуском.

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