В киевском магазине нашли хомяков в бутылке прямо на полке с кормом (видео)

В столице нашли брошенных хомяков в бутылке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в магазине METRO на полке с кормом для животных обнаружили бутылку с хомяками.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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На видео можно увидеть, что белого и серого хомячков поместили в большую зеленую бутылку и оставили в METRO на Троещине на полке с кормом.

Но при этом киевляне не растерялись и уже пристроили животных в добрые руки.

"Надеемся, больше этих хомяков не оставят на произвол судьбы", – сказано в посте.

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Хомяк вызвал переполох в многоэтажке в Одессе

В Одессе жильцы одного из домов вызвали патрульных полицейских из-за хомячка в коробке. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции в области.

Патрульные получили вызов о подозрительном предмете, находящемся в подъезде дома на улице Академика Сахарова.

На месте инспекторы обнаружили пакет, в котором была коробка и записка. В частности, детским почерком написано: "Помогите, пожалуйста. (Не трусить, не переворачивать)".

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Полицейские услышали шорох, исходящий из коробки, заглянули в нее и обнаружили хомячка. В ведомстве добавили, что зверька забрали домой люди, сообщившие на линию "102" о подозрительном предмете.

"Заявителей настолько растрогало такое событие, что они забрали питомца себе и пообещали заботиться о нем и оберегать", – добавили правоохранители.

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