В киевском метро нашли подозрительный предмет: какие станции перекрыли (обновлено)

Правоохранители убедились, что опасности для пассажиров нет, поэтому переход между станциями открыли

В метро закрыли один из переходов между станциями. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метро утром 5 августа перекрыли переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Там обнаружили подозрительный предмет. Однако после проверки правоохранителей взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, станции работают в обычном режиме.

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Ранее мы сообщали, что в прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.

Также напомним, в Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка – участники разборок пустили в ход оружие и слезоточивый газ. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.

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