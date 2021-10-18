В киевском метро огромные толпы: как камеры будут фиксировать нарушение карантина (видео)

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду по программе "Дія". Уже создано 900
мобильных бригад. А столичную подземку планируют обустроить камерами наблюдения, чтобы фиксировать
нарушение карантинных ограничений.
Сайт "Сегодня" не стал ждать этих камер, а просто снял то, что происходит в час пик на столичных станциях метро.
В ролике видите вход на станцию Вокзальная. Из трех дверей – открыта только одна, поэтому на входах – огромные толпы.
"Уважаемые пассажиры! Станция работает с временными ограничениями во избежание скопления
человек. Пожалуйста, подождите! Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию", – говорят в метро.
Рейды полиции, камеры и сертификат о вакцинации: как в Украине будут следить за соблюдением карантина
Какие правила введут 21 октября для наземного транспорта?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:
- детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
- дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.
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