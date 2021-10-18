У київському метро величезні натовпи: як камери фіксуватимуть порушення карантину (відео)

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду за програмою "Дія". Вже створено 900
мобільних бригад. А столичну підземку планують облаштувати камерами спостереження, щоб фіксувати
порушення карантинних обмежень.
Сайт "Сьогодні" не став чекати цих камер, а просто зняв те, що відбувається в годину пік на столичних станціях метро.
У ролику бачите вхід на станцію Вокзальна. З трьох дверей – відкрита тільки одна, тому на входах – величезні натовпи.
"Шановні пасажири! Станція працює з тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення
людей. Будь ласка зачекайте! Дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції", – кажуть в метро.
Рейди поліції, камери і сертифікат про вакцинацію: як в Україні стежитимуть за дотриманням карантину
Які правила введуть 21 жовтня для наземного транспорту?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозної вакциною або двома дозами дводозної,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.
Ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:
- дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
- діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.
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