У київському метро величезні натовпи: як камери фіксуватимуть порушення карантину (відео)

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду за програмою "Дія". Вже створено 900

мобільних бригад. А столичну підземку планують облаштувати камерами спостереження, щоб фіксувати

порушення карантинних обмежень.



Сайт "Сьогодні" не став чекати цих камер, а просто зняв те, що відбувається в годину пік на столичних станціях метро.

У ролику бачите вхід на станцію Вокзальна. З трьох дверей – відкрита тільки одна, тому на входах – величезні натовпи.

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"Шановні пасажири! Станція працює з тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення

людей. Будь ласка зачекайте! Дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції", – кажуть в метро.

Які правила введуть 21 жовтня для наземного транспорту?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозної вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

Ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;

діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

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