В киевском метрополитене поймали кошку, которую искали четыре дня (фото)

Зоозащитники поймали кошку, которая убежала на станции "Контрактовая площадь" / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 12 августа, в киевском метрополитене работники метро и зоозащитники гонялись за кошкой, которая сбежала из переноски на станции "Контрактовая площадь".

Об этом написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Спасибо Kyiv Animal Rescue Group – не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее кошка! А история такая: эта спасенная волонтерами уличная кошка выскочила из переноски на "Контрактовой площади", – говорится в сообщении.

Кошка почти четыре дня блуждала тоннелями. Теперь она на передержке и в поиске дома.

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Кошка почти четыре дня блуждала тоннелями и не могла найти выход/ Фото: facebook.com/natalka.makogon

Такое уже было раньше

В Киевском метрополитене уже убегали животные. Несколько лет назад кот убежал на станции метро "Выдубичи". Однако там животное сумело самостоятельно найти выход из станции и самостоятельно сбежало из подземки.

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