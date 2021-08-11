Тайны киевского метрополитена: ванна на станции, резина на рельсах и новые турникеты (фото)

До 1993 года станция столичной подземки "Кловская" на зеленой ветке метро называлась "Мечникова"

На снимке станция "Кловская". Фото: коллаж "Сегодня"

На станции метро "Кловская" с 10 августа начали менять турникеты для оплаты проезда. Работы продлятся до 19 августа и будут выполняться исключительно в ночное время. Пассажирам уже сейчас нужно готовиться к возможным неудобствам.

Замена турникетов

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В Киевском метрополитене отмечают, что для пассажиров "Кловская" будет работать в обычном режиме. В то же время, там не исключают, что им придется прибегнуть к возможным ограничениям на вход в пиковые часы, если будет наблюдаться большое скопление людей.

Объявление о замене турникетов. Фото: "Сегодня"

Пока новые турникеты на станции не начали устанавливать. Устройства нового образца стоят запакованные под стенкой, рядом с работающими старыми турникетами. Сотрудники подземки говорят, что давок тут пока не наблюдалось, но они возможны в вечернее время, когда пассажиры будут массово возвращаться с работы.

Зачем переименовали?

До 1993 года эта станция на зеленой ветке метро называлась "Мечникова". Ее переименовали, чтобы увековечить историческую местность в столице – Клов.

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Холл станции. Фото: "Сегодня"

Многие киевляне до сих пор считают это переименование несправедливым. Аргументы весомые – Илья Мечников стал первым украинским Нобелевским лауреатом и сделал огромный вклад в мировую науку. Но в Киевсовете, видимо, думают иначе, депутаты оставили фамилию Мечникова только в названии улицы, которая примыкает к этой станции метро.

Кто и когда построил

Станция метро "Кловская" была открыта 31 декабря 1989 года.

Архитектор: Михаил Соляник.

Архитекторы вестибюлей: А. Крушинский, О. Черевко Л. Качалова.

В 2016 году был отремонтирован подземный переход станции метро "Кловская". Его украшает плитка в виде орнамента и картина с видом на Киево-Печерскую лавру.

Тип конструкции: пилонная глубокого заложения.

Туннели на станции "Кловской". Фото: архив

Чем необычна станция

Станция имеет необычный круговой вестибюль. Такого больше нет ни на одной из 52 станции метро столицы.

"Кловская" выполнена в спокойных тонах, лаконично и без лишних декоративных элементов.

Станция подземки. Фото: "Сегодня"

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На потолке станции смонтированы алюминиевые панели индивидуального изготовления, они выкрашены эмалью в зеленый цвет. На тот момент, при строительстве станций метро было модным использовать алюминий в качестве декора.

Архитектура станции. Фото: "Сегодня"

А вот пассажиры почему-то называют станцию "гробиком". Кстати, в ночное время она выгляди еще более мистически, за счет отражения света на многочисленных алюминиевых панелях.

"Встретимся возле ванной"

На "Кловской" есть своя достопримечательность. Торцевая стена станции украшена элементом декора, который похож на ванну, только в вертикальном положении. Многие так и горят: "Встретимся возле ванной на "Кловской".

Элемент декора, который похож на ванну. Фото: "Сегодня"

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Как поясняют в метро, композиция действительно сделана под биологическую тематику, станция ведь была построена в честь биолога Ильи Мечникова. А "ванная" выложена из белого и черного мрамора, в ее центре черная мраморная сфера. Она больше похожа на шар для боулинга.

Кстати, к станции "Кловская" примыкает часть служебно-соединительной ветки метро, которая соединяет все три линии столичного метрополитена. Эту линию еще называют "секретной веткой метро", хотя это не является секретом.

"Детская" ветка метро

Как вспоминают в Киевском метрополитене, в первые два года после открытия зеленой ветки метро, пассажиропоток тут был настолько низким, что линию шутя называли "детской железной дорогой".

Вход на станцию. Фото: "Сегодня"

Дошло до того, что одну колею на этой ветке, закрыли для пассажиров и использовали для нужд метростроевцев. С ее помощью рабочие устраняли недоделки на станциях и в тоннелях.

Зачем резина на рельсах

А через близость с Домом звукозаписи Украинского радио рельсы рядом с "Кловской" (по направлению к станции "Печерская") впервые в Киеве были устелены резиновыми прокладками. Это позволяло уменьшить вибрацию на поверхности, а также снизить динамическую нагрузку на конструкции и подвижной состав.

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