В киевском парке в очередной раз разрисовали скульптуру (фото)

Фотографии инцидента сразу же появились в Сети / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в парке "Орленок" снова испортили памятник родителям. Неизвестные разрисовали монумент.

Об этом сообщает инициатор установки скульптуры Гарик Корогодский.

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Кто-то краской испортил памятник родителям в парке. Фотографии инцидента сразу же появились в Сети. По словам Гарика Корогодского, ему уже предлагали поставить камеру рядом, однако он отказался.

"Лучше еще раз обращусь ко всем. Гайз, это не моим родителям памятник. Это всем нам и вам, когда у вас будут дети. Не вырывайте у папы газету, не отрывайте у мамы бигуди", — написал Гарик Корогодский.

В парке снова испортили памятник родителям. Фото: Гарик Корогодский.

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Как сообщили сайту "Сегодня" Киевзеленстрое, коммунальщики вчера заметили, что памятник разрисовали. Завтра его постараются отмыть.

В Кривом Роге фанаты местного блогера осквернили еврейский памятник

В Кривом Роге Днепропетровской области фанаты местного блогера во время концерта осквернили ритуальный праздничный светильник иудеев ханукию.

Инцидент произошел на арт-майдане возле театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блогер Денис Опара. Один из его фанатов настолько "вдохновился" шоу, что залез на ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии залезли и его друзья.

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