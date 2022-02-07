В киевском парке в очередной раз разрисовали скульптуру (фото)

Фотографии инцидента сразу же появились в Сети / Коллаж "Сегодня"
В Киеве в парке "Орленок" снова испортили памятник родителям. Неизвестные разрисовали монумент.
Об этом сообщает инициатор установки скульптуры Гарик Корогодский.
Кто-то краской испортил памятник родителям в парке. Фотографии инцидента сразу же появились в Сети. По словам Гарика Корогодского, ему уже предлагали поставить камеру рядом, однако он отказался.
"Лучше еще раз обращусь ко всем. Гайз, это не моим родителям памятник. Это всем нам и вам, когда у вас будут дети. Не вырывайте у папы газету, не отрывайте у мамы бигуди", — написал Гарик Корогодский.
Как сообщили сайту "Сегодня" Киевзеленстрое, коммунальщики вчера заметили, что памятник разрисовали. Завтра его постараются отмыть.
В Кривом Роге фанаты местного блогера осквернили еврейский памятник
В Кривом Роге Днепропетровской области фанаты местного блогера во время концерта осквернили ритуальный праздничный светильник иудеев ханукию.
Инцидент произошел на арт-майдане возле театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блогер Денис Опара. Один из его фанатов настолько "вдохновился" шоу, что залез на ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии залезли и его друзья.
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