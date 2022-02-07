У київському парку вкотре розмалювали скульптуру (фото)

Фото інциденту відразу ж з'явилися в Мережі / Колаж "Сьогодні"

У Києві у парку "Орлятко" знову зіпсували пам'ятникбатькам. Невідомі розмалювали монумент.

Про це повідомляє ініціатор встановлення скульптури Гарік Корогодський.

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Хтось фарбою зіпсував пам'ятник батькам у парку. Фотографії цього прояву дикунства одразу ж з'явилися у Мережі. За словами Гаріка Корогодського, йому вже пропонували поставити камеру поряд, проте він відмовився.

"Краще ще раз звернуся до всіх. Гайз, це не моїм батькам пам'ятник. Це всім нам і вам, коли у вас будуть діти. Не виривайте у тата газету, не відривайте у мами бігуді", – написав Гарік Корогодський.

У парку знову зіпсували пам'ятник батькам. Фото: Гарік Корогодський.

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Як повідомили сайту "Сьогодні" в "Київзеленбуді", комунальники вчора помітили, що пам'ятник розмалювали. Завтра його постараються відмити.

У Кривому Розі фанати місцевого блогера опоганили єврейську пам'ятку

У Кривому Розі на Дніпропетровщині фанати місцевого блогера під час концерту опоганилиритуальний святковий світильник юдеїв – ханукію.

Інцидент стався на артмайдані біля театру ім. Шевченка. Там з вуличним концертом виступав блогер Денис Опара. Один з його фанатів так "надихнувся" шоу, що заліз на ханукію і запалив факел. На символ світла згодом залізли і його друзі.

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