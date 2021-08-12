Спасайся кто может. В Киевском зоопарке дикие утки прячутся от охотников (фото)

Больше всего рады внезапным гостьям маленькие посетители. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском зоопарке наблюдается аномальное засилье диких уток. За последние дни, их стало тут в разы больше. Сайт "Сегодня" узнавал причины роста популяции птиц.

Причина в том, что с 7 августа в Киевской области стартовал охотничий сезон, который продлится до 28 ноября. Перепуганные охотниками птицы ринулись в Киев. Они селятся на водоемах, куда не приходят охотники.

Утки в столичном зоопарке чувствуют себя как дома. Фото: "Киевзоо"

"После начала открытия сезона охоты в Киевском зоопарке в десятки раз увеличилась популяция обычной дикой утки. Птицы прилетают в зоопарк из области. Они селятся на наших водоемах. Вместо 10 на одном озере – их уже более 150 штук! Утки плавают вместе с нашими фламинго и пеликанами", – рассказал сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Утки плавают вместе с фламинго. Фото: "Киевзоо"

В последние годы – это стало уже традицией: как только начинается сезон охоты – в зоопарке аншлаг из уток, которые спасают тут свою жизнь.

"Утки не объедают кормушки наших фламинго и пеликанов. В этот период для них достаточно много подножного корма в зоопарке и за его пределами. Естественно, что мы не можем запретить им тут селиться – они спасают свою жизнь от охотников", – отмечает гендиректор Киевского зоопарка.

Уткам нравится в столичном зоопарке. Фото: "Киевзоо"

Немного истории про Киевский зоопарк

Киевский зоопарк основан 1908 году. Сначала зоопарк размещался на территории нынешнего Ботанического сада имени академика А. В. Фомина. В 1913 году зоологический парк был переведен на новую территорию (Брест-Литовский проспект №8 (сейчас проспект Победы, 32), где находится и теперь. С тех пор появилась улица Зоологическая.

В зоопарке проводится работа по акклиматизации многих животных (тропических и субтропических стран, далекого Севера), значительное внимание уделяется их размножению, особенно редких, исчезающих видов.

Сотрудники зоопарка проводили научную работу по изучению условий жизни зубров, куланов, лошадей Пржевальского, амурского тигра, медведей и др.

Также на территории зоологического парка растет более 130 видов деревьев и кустов. В начале 1980-х годов была осуществлена реконструкция.

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