В киевском зоопарке треснувшее стекло в вольере с хищниками заклеили аппликацией (фото)

Вольер требует обновления / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском зоопарке "Сегодня" сообщили, что вольер "Медвежий континент" был построен почти 20 лет назад, а именно в 2002 году. Трещина на старом стекле появилась много лет назад.

Чтобы заменить стекло нужно разобрать половину вольера, делать это совершенно нерационально, поскольку ни медведям, ни людям эта трещина ничем не угрожает. Поэтому ее просто украсили аппликацией.

"Спустя столько лет эксплуатации вольер требует обновления, ремонт будет проведен во время пятой очереди реконструкции Киевского зоопарка. Для осмотра вольера посетителями в "Медвежьем континенте" установлено мощное стекло, которое состоит из нескольких слоев полимерной пленки. Трещина в одном из скрепленных между собой слоев не влияет на общую безопасность вольера", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

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Там добавляют, что запланированная реконструкция старого объекта коснется не только смотровых окон, но и полностью превратит "Медвежий континент" на современный зоотехнический комплекс европейского образца.

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Треснувшее стекло заклеили аппликацией / Фото: РБК-Украина

Что нельзя делать в зоопарке

Заходить на территорию зоопарка с животными. Эту меру ввели для того, чтобы не допустить возможность заражения животных болезнями извне; Заходить на территорию зоопарка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; Кормить животных. Для каждого животного в зоопарке рассчитан специальный рацион питания; Перелезать через ограждения, ставить на них детей; Бросать в вольеры посторонние предметы; Просовывать руки сквозь решетку и сетки вольеров. Даже безопасное, на первый взгляд, животное может нанести травму. Ведь животные в зоопарке, за редким исключением, не ручные и могут нападать; Фотографировать животных со вспышкой. Любые резкие раздражители: стук, крик или вспышка фотоаппарата, вызывают у животных стресс.

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