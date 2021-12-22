В киевской гостинице нашли мертвой пропавшую женщину-адвоката

На теле женщины не было следов насильственной смерти/Фото: Facebook, коллаж: "Сегодня"

В Киеве в номере отеля нашли мертвой кременчугского адвоката Наталью Шаповал. Тело женщины направили на судмедэкспертизу.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

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Детали

Еще вчера коллеги женщины были обеспокоены тем, что Наталья не выходит на связь. Эту информацию сообщили правоохранителям Киева. Сегодня они решили проверить номер, где жила женщина, и обнаружили там ее мертвой.

Что говорят в полиции?

"Сегодня" удалось выяснить у правоохранителей, что тело обнаружили в одной из гостиниц Шевченковского района Киева. По информации судмедэксперта, на теле нет следов насильственной смерти. Точная причина смерти станет известна после вскрытия. Полиция зарегистрировала производство по статье "Убийство" с пометкой "внезапная смерть".

Смертность в Украине

По информации Википедии, алкогольное отравление – одна из самых распространенных причин преждевременной смерти украинцев. Согласно данным статистики, украинцы чаще умирают от отравления алкоголем и вызванных алкоголизмом болезней, чем погибают в ДТП.

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Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%. Рассмотрев судьбу 100 000 новорожденных украинцев: по статистике 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %. На протяжении последних лет наблюдалось медленное уменьшение для мужского пола вероятности дожить до этого возраста (2001 г. – 48,8 %, 2005 г. – 45,5 %). В 2006 г. вероятность для мужчин умереть до достижения 65-летнего возраста практически равнялась 1/2. Сверхсмертность мужчин растет с возрастом, и в результате этого в группе населения, которые в 2006 году достигли предела 65 лет, мужчин стало меньше на 1,3 млн, чем женщин такого возраста. Именно вследствие сверхсмертности мужчин в молодом и среднем возрасте выросла доля одиноких женщин и вдов. Более 90% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

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