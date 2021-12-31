В Киевской области 14-летний мальчик угнал авто родителей и попал в жуткую ДТП (фото)

В Киевской области подросток на машине попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Под Вышгородом Киевской области в ночь на 31 декабря 14-летний мальчик решил покататься на авто родителей и попал в ДТП. Подростка госпитализировали.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киевской области.
По данным правоохранителей, инцидент случился в лесном массиве между селами Радынка и Федоровка. Родители не знали о том, что их сын взял авто Hyundai. Ребенок сел за руль без разрешения и поехал кататься.
Развлечения юноши закончились ДТП – парень не справился с управлением и врезался в дерево, машина перевернулась. Подросток получил телесные повреждения, медики скорой помощи увезли его в больницу.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.