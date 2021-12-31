У Київській області 14-річний хлопчик викрав авто батьків та потрапив у жахливу ДТП (фото)

На Київщині підліток на машині потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
Під Вишгородом Київської області у ніч проти 31 грудня 14-річний хлопчик вирішив покататися на авто батьків та потрапив у ДТП. Підлітка госпіталізували.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Київської області.
За даними правоохоронців, інцидент трапився у лісовому масиві між селами Радинка та Федорівка. Батьки не знали про те, що їхній син узяв авто Hyundai. Дитина сіла за кермо без дозволу і поїхала кататися.
Розваги юнака закінчилися ДТП – хлопець не впорався з керуванням та врізався у дерево, машина перекинулася. Підліток отримав тілесні ушкодження, медики швидкої допомоги забрали його до лікарні.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом у стані сп'яніння.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.