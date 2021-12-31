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У Київській області 14-річний хлопчик викрав авто батьків та потрапив у жахливу ДТП (фото)

Ігор Сєров, Тетяна Очеретяна
31 грудня, 13:34
У Вишгородському районі "розваги" дитини закінчилися аварією – хлопчик вирішив покататися на машині батьків, але потрапив до лікарні

На Київщині підліток на машині потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Вишгородом Київської області у ніч проти 31 грудня 14-річний хлопчик вирішив покататися на авто батьків та потрапив у ДТП. Підлітка госпіталізували.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Київської області.

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Фото: Поліція Київської області

За даними правоохоронців, інцидент трапився у лісовому масиві між селами Радинка та Федорівка. Батьки не знали про те, що їхній син узяв авто Hyundai. Дитина сіла за кермо без дозволу і поїхала кататися.

Фото: Поліція Київської області

Розваги юнака закінчилися ДТП – хлопець не впорався з керуванням та врізався у дерево, машина перекинулася. Підліток отримав тілесні ушкодження, медики швидкої допомоги забрали його до лікарні.

Найчастіші причини ДТП в Україні

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом у стані сп'яніння.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.