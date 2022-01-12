В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой: погиб человек (фото)

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии/Фото: полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате аварии погиб человек.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook
Подробности
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество в движении легковушке "Volkswagen Passat", которой управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Действия правоохранителей
По факту ДТП работниками следственного управления полиции Киевской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Читайте также
- В Жутком ДТП в Мелитополе погиб полицейский с женой. У них остался 7-летний сын.
- В Киеве случилось масштабное ДТП. Сразу столкнулись пять автомобилей.