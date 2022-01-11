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Трассу под Киевом из-за ужасного ДТП с фурой сковали пробки (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 января, 16:28
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По дороге в направлении Одессы движение затруднено

На 70-м километре автодороги Киев – Одесса произошло серьезное ДТП. Около поселка Саливонки столкнулись грузовик и Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.

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"Предварительно: есть потерпевшие. Возможно усложнение движения в направлении города Одессы", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

В сторону Одессы движение затруднено
В сторону Одессы движение затруднено / Фото: Нацполиция

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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