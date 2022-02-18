В Киевской области легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие

ДТП случилось около 8 часов утра / Коллаж "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТПс маршруткой "Киев – Кодра". Из-за столкновения есть четыре пострадавших, которых уже доставили в больницу. На месте работает полиция.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Что известно

Авария произошла около 8 часов утра. Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в полиции.

Также есть 4 пострадавших. Их госпитализировали в больницу. Еще трое человек обратились за помощью к медикам после ДТП, но через какое-то время также поехали в больницу.

"Патрульные занимаются охраной места происшествия и регулированием движения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорят в полиции.

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Сейчас может быть усложнение движения на отрезке дороги, где произошло ДТП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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