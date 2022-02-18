В Киевской области легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие

ДТП случилось около 8 часов утра / Коллаж "Сегодня"
В Бучанском районе Киевской области произошло ДТПс маршруткой "Киев – Кодра". Из-за столкновения есть четыре пострадавших, которых уже доставили в больницу. На месте работает полиция.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Что известно
Авария произошла около 8 часов утра. Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в полиции.
Также есть 4 пострадавших. Их госпитализировали в больницу. Еще трое человек обратились за помощью к медикам после ДТП, но через какое-то время также поехали в больницу.
"Патрульные занимаются охраной места происшествия и регулированием движения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорят в полиции.
Сейчас может быть усложнение движения на отрезке дороги, где произошло ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
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