Протащила на фаркопе около километра: под Киевом произошло жуткое ДТП (фото)

17 февраля в Боярке (Киевская область) 41-летняя водитель автомобиля Кіа Sorento не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился бездомный, поэтому протащила его автомобилем около километра.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Так, пострадавший без сознания госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу.
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"После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия. Полицейские устанавливают личность потерпевшего мужчину: на вид 40-45 лет, был в темной одежде. Полиция Фастовской области обращается к гражданам, если вам известна любая информация по данному автопроисшествию, звоните по телефону на спецлинию полиции "102", - говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
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