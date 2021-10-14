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В Киевской области на трассе Киев – Чоп разбилось авто. Дорога застыла в пробках (фото)

Татьяна Очеретяная
14 октября, 15:04
ДТП вблизи Макарова парализовало трассу Киев – Чоп – на месте находятся правоохранители

ДТП парализовало трассу Киев - Чоп / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Макарова в Киевской области в четверг, 14 октября, легковушка Skoda попала в ДТП. В результате аварии движение по трассе Киев – Чоп затруднено в обоих направлениях.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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Отмечается, что ДТП случилось на 51-м километре трассы около 13:00. Есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не известно.

Фото: Патрульная полиция

Сейчас правоохранители охраняют место инцидента и регулируют движение. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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