В Киевской области на трассе Киев – Чоп разбилось авто. Дорога застыла в пробках (фото)

ДТП парализовало трассу Киев - Чоп / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Макарова в Киевской области в четверг, 14 октября, легковушка Skoda попала в ДТП. В результате аварии движение по трассе Киев – Чоп затруднено в обоих направлениях.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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Отмечается, что ДТП случилось на 51-м километре трассы около 13:00. Есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не известно.

Фото: Патрульная полиция

Сейчас правоохранители охраняют место инцидента и регулируют движение. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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