На Київщині на трасі Київ – Чоп розбилося авто. Дорога застигла в заторах (фото)

ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Макарова у Київській області в четвер, 14 жовтня, легковик Skoda потрапив у ДТП. Унаслідок аварії рух по трасі Київ – Чоп затруднений в обох напрямках.

Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

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Зазначається, що ДТП сталася на 51-му кілометрі траси близько 13:00. Є постраждалі, проте про їхній стан нічого не відомо.

Фото: Патрульна поліція

Зараз правоохоронці охороняють місце інциденту і регулюють рух. Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

До того ж, названі основні види ДТП:

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