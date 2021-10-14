На Київщині на трасі Київ – Чоп розбилося авто. Дорога застигла в заторах (фото)

ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп / Фото: Колаж: Сьогодні
Поблизу Макарова у Київській області в четвер, 14 жовтня, легковик Skoda потрапив у ДТП. Унаслідок аварії рух по трасі Київ – Чоп затруднений в обох напрямках.
Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.
Зазначається, що ДТП сталася на 51-му кілометрі траси близько 13:00. Є постраждалі, проте про їхній стан нічого не відомо.
Зараз правоохоронці охороняють місце інциденту і регулюють рух. Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
До того ж, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.