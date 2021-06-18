В Киевской области пенсионера убил сосед из-за 450 гривен (фото)

Погибшего сначала толкнули, а потом оттащили на скамейку, где ударили головой несколько раз о деревянный пень

Тело убитого на месте преступления. Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook

В поселке Калиновка (Киевская область) убили 78-летнего мужчину. Тело погибшего во дворе нашел его сосед и сообщил об этом в полицию.

Об этом сообщает пресc-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Полицейские установили, что к убийству мужчины причастен его 64-летний сосед, который и сообщил о том, что нашел погибшего.

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Как оказалось, накануне односельчанин пришел к убитому, чтобы тот заплатил 450 гривен за помощь по хозяйству. Однако, мужчина отказался в грубой форме.

"Оскорбленный сосед столкнул хозяина с крыльца дома, от чего мужчина упал на асфальтированное покрытие двора. Затем злоумышленник оттащил его на скамейку, где держа за шею, ударил головой несколько раз о деревянный пень и оставил в беспомощном состоянии", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

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