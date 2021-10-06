В Киевской области полицейский пострадал в ДТП (фото)

Число ДТП в Украине растет с каждым днем / Фото: Коллаж: Сегодня
В Броварах (Киевская область) на перекрестке улиц Киевская-Пушкина столкнулись два автомобиля. Как стало известно, пострадал полицейский.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
30-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 поворачивал налево и не пропустил авто ЗАЗ Sens, водитель которого – киевский полицейский.
"В результате аварии 27-летний полицейский получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ст. 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
За ДТП на самокатах уже наказывают тюрьмой, но этого мало: почему растет число аварий
Досудебное расследование продолжается. Следователи назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств ДТП.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
Читайте также:
- В Николаеве на перекрестке сбили ребенка на электросамокате. Мальчик попал под колеса, когда ехал по городу на одном электросамокате с мамой.
- Масштабное ДТП под Львовом парализовало трассу Киев – Чоп. По предварительной информации, авария произошла потому, что один из водителей нарушил правила движения.