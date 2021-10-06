У Київській області поліцейський постраждав в ДТП (фото)

Число ДТП в Україні зростає з кожним днем / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварах (Київська область) на перехресті вулиць Київська-Пушкіна зіткнулися два автомобіля. Як стало відомо, постраждав поліцейський.

Про це повідомляє прес служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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30-річний водій автомобіля Mazda CX-5 повертав ліворуч і не пропустив авто ЗАЗ Sens, водій якого – київський поліцейський.

Постраждали в аварії не тільки люди, а й авто / Фото: Нацполиция

"В результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування триває. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення обставин ДТП.

Одному з автомобілів не надали перевагу в русі / Фото: Нацполиция

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Найчастіші причини ДТП в Україні

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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