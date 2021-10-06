У Київській області поліцейський постраждав в ДТП (фото)

Число ДТП в Україні зростає з кожним днем / Фото: Колаж: Сьогодні
У Броварах (Київська область) на перехресті вулиць Київська-Пушкіна зіткнулися два автомобіля. Як стало відомо, постраждав поліцейський.
Про це повідомляє прес служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.
30-річний водій автомобіля Mazda CX-5 повертав ліворуч і не пропустив авто ЗАЗ Sens, водій якого – київський поліцейський.
"В результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення обставин ДТП.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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