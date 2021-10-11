В Киевской области повредили памятник жертвам Холокоста (фото)

Полицейские еще не нашли виновников / Коллаж "Сегодня"

В городе Васильков на улице Небесной Сотни возле стадиона "Кристалл" кто-то повредил памятник жертвам Холокоста. Сейчас полицейские ищут виновников.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Поврежденный памятник жертвам Холокоста. Фото полиции Киевской области

Подробности

Возле памятника "Жертвам Холокоста" повреждена мемориальная табличка. В самом памятнике повреждений нету. Это было сделано еще в пятницу, но заявлений в полицию не было. Полицейские заметили повреждения сами, когда мониторили интернет.

Поврежденный памятник жертвам Холокоста. Фото полиции Киевской области

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Кто виноват?

Следственно-оперативная группа документирует все обстоятельства этого дерзкого поступка, проводит проверку и устанавливает лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Поврежденный памятник жертвам Холокоста. Фото полиции Киевской области

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Поврежденный памятник жертвам Холокоста. Фото полиции Киевской области

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