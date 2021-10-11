У Київській області пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту (фото)

Поліцейські ще не знайшли винуватців / Колаж "Сьогодні"

У місті Васильків на вулиці Небесної Сотні біля стадіону "Кристал" хтось пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Зараз поліцейські шукають винуватців.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

Подробиці

Біля пам'ятника жертвам Голокосту пошкоджена меморіальна табличка. У самому пам'ятнику пошкоджень немає. Це зробили ще в п'ятницю, але заяв в поліцію не було. Поліцейські помітили пошкодження самі, коли моніторили інтернет.

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

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Хто винен?

Слідчо-оперативна група документує всі обставини цього зухвалого вчинку, проводить перевірку і встановлює особи, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

За даним фактом порушили кримінальну виробництво за ч.2 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

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Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

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