Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)

Местные жители говорят, что сильный дождь и ранее у них был, но к таким последствиям никогда не приводил

В селе Лишня Киевской области разрушены мосты, дамбы и залиты огороды. В селе убытков на 1 млн гривен. 40 человек из-за большой воды несколько дней не могут выбраться из домов. Некоторые винят не погоду, а частного владельца.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

После нескольких часов субботнего ливня село накрыла большая вода. Несколько дней уже прошло, но село все еще будто после апокалипсиса.

"Сейчас вы видите – здесь остался только маленький ручей. Это было большое озеро. Мы рыбачили постоянно", – сказал местный житель Андрей.

Большая вода натворила бед и фактически парализовала часть села. Чудом обошлось без жертв. Теперь туда нельзя добраться ни пешком, ни транспортом – только вплавь. В домах нет газа – стихия еще и повредила коммуникации.

Староста села считает, что все произошло из-за непогоды, но местные думают по-другому. Мол, и раньше были сильные ливни, но чтобы такого натворили, не вспоминают.

"Частный собственник этих дамб, там выше они. От них ничего не осталось и все разрушения пошли из них. Возможно, эти дамбы были построены не в соответствии с государственными нормами", – отметил житель села Андрей.

Команде "Сегодня" местные объясняют: эта территория – вместе с частью леса и реки Куделя уже 17 лет принадлежит частному лицу. Во время разговора владелец Игорь рассказывает, мол его ставки и дамбы не спровоцировали потопа, а наоборот – сами пострадали.

"Все видели, какой был дождь. Из моих трех луж воды недостаточно, чтобы сломать восемь дамб. Те, кто вам говорят – говорят неправду", – заявил мужчина, добавив, что все документы на собственность у него есть.

Однако теперь земельный отдел новой ОТГ будет разбираться, законно на этой территории господин Игорь строит заборы, озера и плотины.

По предварительным оценкам, на ремонт в селе понадобится около 1 млн гривен. Где взять деньги в общине пока решают и ведут переговоры. В частности, надеются на помощь от ОГА.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.

Напомним, в июле синоптики прогнозируют жару как в тропиках и разгул стихии.