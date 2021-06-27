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На Киевщине ураган прорвал дамбы и поломал деревья (фото)

27 июня 2021 12:19

Виктория Барановская Виктория Барановская

Спасатели прибыли на место и ликвидировали последствия непогоды, сейчас проверяют газопровод

Фото: Бышевская сельская территориальная община

Фото: Бышевская сельская территориальная община

В субботу, 26 июня, в Киевской области после урагана прорвало дамбы. В результате в селе Лишняя были размыты подъездные пути, а сильный ветер поломал деревья.

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Об этом сообщает Бышевская сельская территориальная община.

На место прибыли спасатели. Они трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья убрали, а движение транспорта восстановили.

Фото: Бышевская сельская территориальная община

Фото: Бышевская сельская территориальная община

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Сейчас на месте работает газовая служба, проводит детальное обследование газопровода. Пока неизвестно, возникла ли аварийная ситуация.

Фото: Бышевская сельская территориальная община

Фото: Бышевская сельская территориальная община

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, они усложняются большим количеством воды, которая до сих до сих пор сходит и не дает возможность обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", – говорится в сообщении.

Фото: Бышевская сельская территориальная община
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Фото: Бышевская сельская территориальная община

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Фото: Бышевская сельская территориальная община

Фото: Бышевская сельская территориальная община

Фото: Бышевская сельская территориальная община
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Фото: Бышевская сельская территориальная община

Ранее мы сообщали, что в Украине из-занепогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.

Напомним, в июле синоптики прогнозируют жару как в тропиках и разгул стихии.

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