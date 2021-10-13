В Киевской области школы уходят на каникулы уже с 14 октября

В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ирпене Киевской области школьные каникулы начнутся уже в четверг, 14 октября. Ранее они были запланированы на 25 октября.

Об этом сообщил начальник управления образования и науки Ирпенского горсовета Олег Белорус изданию ITV.

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Причина переноса каникул

Как рассказал Белорус, 13 октября в Минздраве рекомендовали перенести начало каникул с 25 на 18 октября. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации с COVID-19.

"Речь идет о том, что каникулы продлятся с 14 (поскольку мы имеем два дня государственных выходных) до 24 октября. Однако в МОН и МОЗ уже сейчас говорят о каникулах до 30 октября. Поэтому, возможно, мы будем пересматривать свое решение", – отметил руководитель управления.

Школы Украины идут на каникулы раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

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Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

На Волыни в 16 школах и садиках начались вспышки COVID-19

На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса. Их зафиксировали на территории всех районов области.

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Как стало известно, в Луцком районе – пять вспышек COVID-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.

Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыце, Черчье и лицее №2.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Иваныча.

Кроме того, в районе Ковеля обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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