На Київщині школи йдуть на канікули вже з 14 жовтня

В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"
В Ірпені Київської області шкільні канікули почнуться вже у четвер, 14 жовтня. Раніше вони були заплановані на 25 жовтня.
Про це повідомив керівник управління освіти і науки Ірпінської міськради Олег Білорус виданню ITV.
Причина перенесення канікул
Як розповів Білорус, 13 жовтня в Міністерстві охорони здоров'я рекомендували перенести початок канікул з 25 на 18 жовтня. Це пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації з COVID-19.
"Наразі йдеться про те, що канікули триватимуть із 14 (оскільки ми маємо два дні державних вихідних) до 24 жовтня. Однак у МОН і МОЗ уже зараз говорять про канікули до 30 жовтня. Тому, можливо, ми будемо переглядати своє рішення", – зазначив керівник управління.
Різкий стрибок COVID-19 в Україні
В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).
На Волині у 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19
На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.
Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: у Ківерцівському медколеджі, Княгиніновському ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.
Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та ліцеї №2.
У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Іванича.
Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності у школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.