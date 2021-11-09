В Киевской области скоростной поезд сбил женщину (фото)

Полиция проводит расследование / Фото: Коллаж: Сегодня

В Березане (Киевская область) погибла женщина на железнодорожной станции "Березань". Ее сбил поезд.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Скоростной поезд сообщением "Киев-Харьков" сбил женщину. От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла", – говорится в сообщении.

ЧП произошло на станции "Березань" / Фото: Нацполиция

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

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"После установления всех обстоятельств трагедии правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия", – добавляют в полиции.

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В Здолбунове под Ровно 46-летнему мужчине отрезало ноги поездом, когда он пытался догнать последний вагон, чтобы передать вещи сыну-армейцу – на перроне до сих пор лужи крови.

Спасти жизнь мужчине удалось благодаря патрульным, которые проезжали мимо.

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А также, в Одессе женщина бросилась под поезд, ей отрезало обе ноги.

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