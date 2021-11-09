На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)

Поліція проводить розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Березані (Київська область) загинула жінка на залізничній станції "Березань". Її збив поїзд.

Про це повідомляють у прес-службі ГУ Нацполіції області. Facebook.

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"Швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" збив жінку. Від отриманих травм 47-річна мешканка Березань загинула", – йдеться у повідомленні.

НП сталася на станції "Березань" / Фото: Нацполиция

На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

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"Після встановлення всіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події", – додають у поліції.

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У Здолбунові під Рівному 46-річному чоловікові відрізало ноги потягом коли він намагався наздогнати останній вагон, щоб передати речі синові-армійцю – на пероні досі калюжі крові.

Врятувати життя чоловікові вдалося завдяки патрульним, які проїжджали повз.

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А також, в Одесі жінка кинулась під потяг, їй відрізало обидві ноги.

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