На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)

Поліція проводить розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні
У Березані (Київська область) загинула жінка на залізничній станції "Березань". Її збив поїзд.
Про це повідомляють у прес-службі ГУ Нацполіції області. Facebook.
"Швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" збив жінку. Від отриманих травм 47-річна мешканка Березань загинула", – йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.
"Після встановлення всіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події", – додають у поліції.
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